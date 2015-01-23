matvej_sevruk

Необходимо сделать программу, которая могла бы расшифровать viewstate, который я шифрую с помощью 3DES. Свои предложения оставляйте в ниже в теме или пишите в личные сообщения.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Необходимо сделать программу, которая могла бы расшифровать viewstate, который я шифрую с помощью 3DES. Свои предложения оставляйте в ниже в теме или пишите в личные сообщения.
Необходимо написать proxy, который бы отлавливал все проходящие через него запросы. Работа с ним должна происходить следующим образом: В обычном браузере необходимо выставить HTTP Proxy/SSL Proxy и Port. Прокси должен не пропускать ...