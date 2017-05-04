Инженер-конструктор КМ/КМД

Инженер-конструктор КМ/КМД. Проектирование и расчёт конструкций из классического черного проката, а также конструкций ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции). Опыт работы 4 года.

Свободное владение Tekla Structures, Autodesk AutoCad, LIRA-САПР, Scad Office, MS Office