Инженер-конструктор КМ/КМД
Инженер-конструктор КМ/КМД. Проектирование и расчёт конструкций из классического черного проката, а также конструкций ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции). Опыт работы 4 года.
Свободное владение Tekla Structures, Autodesk AutoCad, LIRA-САПР, Scad Office, MS Office
Портфолио
- Реконструкция с надстройкой общественного здания170 просмотров
- Производственно-складские помещения КМ/КМД202 просмотра
- Автомойка "Чистый Днепр" в г. Днепропетровск561 просмотр
Чертежи и Схемы
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