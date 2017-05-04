matvey3

Андрей Матаев matvey3

 
35 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инженер-конструктор КМ/КМД

Инженер-конструктор КМ/КМД. Проектирование и расчёт конструкций из классического черного проката, а также конструкций ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции). Опыт работы 4 года.

Свободное владение Tekla Structures, Autodesk AutoCad, LIRA-САПР, Scad Office, MS Office

AutoCAD
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $100от 5 дней
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