matvey_morgun

Частный инвестор, финансовый/инвестиционный консультант

Если вы заглянули на эту страничку, значит вам нужен человек (желательно профессионал), который займется вашими финансами.

И вы обратились прямо по адресу. Я могу помочь составить инвестиционный портфель, комплексный финансовый план, адаптированный к вашей жизненной ситуации, а также проконсультировать по самым разным вопросам касательно инвестиционных инструментов, налоговой оптимизации инвестиционного, накопительного портфеля т.д.

Почему консультироваться у меня выгодно?

1. Невысокая фиксированная оплата услуг. Да никаких выплат % от стоимости всего портфеля.

2. Вы получите только то, за что заплатили. Поясню. Консультанты, которые работают в финансовых учреждениях всегда будут действовать в своих интересах, поэтому вы почти со 100% вероятностью столкнетесь с навязанными услугами. Мне же это не интересно, так как сам являюсь частным инвестором и знаю, как важна роль расходов в инвестиционной деятельности.

3. Получение услуги удаленно. Да для того, чтобы проконсультироваться у меня по какому-либо вопросу, достаточно выхода в интернет и электронной почты.