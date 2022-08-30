matveyevichevgo

Аналитик ГИС, картограф

-Обработка и геопривязка растровых и векторных данных;

-Создание новых геоданных на основе существующих.

-Автоматизированное преобразование геоданных из одного типа в другой, конвертирование, упрощение, поиск и исправление ошибок

-Автоматизированное преобразование данных 3D моделей из одного типа в другой, конвертирование, упрощение, поиск и исправление ошибок

-Наполнения базы данных геосервера и настройка параметров отображения слоев на 3D карте

-Создание 3D моделей поверхности в ПО ContextCapture

-Конвертация, анализ, обработка данных в FME

-Ведение дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;

-Дешефрирование и анализ космических снимков;

-Оцифровка планов и заполнение атрибутивной информации;

-Подготовка материалов для проведения полевых работ;

-Визуализация результатов работ;

-Подготовка картографических материалов.

-Создание цифровых моделей рельефа

-Работа с 3D объектами

-Создание анимации 3D объектов