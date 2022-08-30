matveyevichevgo

-Обработка и геопривязка растровых и векторных данных;
-Создание новых геоданных на основе существующих.
-Автоматизированное преобразование геоданных из одного типа в другой, конвертирование, упрощение, поиск и исправление ошибок
-Автоматизированное преобразование данных 3D моделей из одного типа в другой, конвертирование, упрощение, поиск и исправление ошибок
-Наполнения базы данных геосервера и настройка параметров отображения слоев на 3D карте
-Создание 3D моделей поверхности в ПО ContextCapture
-Конвертация, анализ, обработка данных в FME
-Ведение дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
-Дешефрирование и анализ космических снимков;
-Оцифровка планов и заполнение атрибутивной информации;
-Подготовка материалов для проведения полевых работ;
-Визуализация результатов работ;
-Подготовка картографических материалов.
-Создание цифровых моделей рельефа
-Работа с 3D объектами
-Создание анимации 3D объектов