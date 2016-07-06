Разработка и поддержка сайтов / HTML, CSS, JS, PHP, MySQL, bootstrap
В основном занимаюсь версткой сайтов от визиток до интернет-магазинов. Но также не мало выполнено проектов по созданию сайтов на различных движках.
Внесение правок в верстку, программную часть.
В основном работал на сайте FL.ru - vlasenkov здесь располагается весь список моих работ, отзывы клиентов, рейтинг и проч.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 часов
нет рейтинга