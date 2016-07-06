Разработка и поддержка сайтов / HTML, CSS, JS, PHP, MySQL, bootstrap

В основном занимаюсь версткой сайтов от визиток до интернет-магазинов. Но также не мало выполнено проектов по созданию сайтов на различных движках.

Внесение правок в верстку, программную часть.

В основном работал на сайте FL.ru - vlasenkov здесь располагается весь список моих работ, отзывы клиентов, рейтинг и проч.