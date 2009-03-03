maverick

Сергей Чижевский maverick

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Ent-ch
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн под Melbis
Сотрудничеством доволен, были небольшие отклонение от ТЗ, но общими усилиями сделали позитивный результат. Оплата строго по договоренностям. Рекомендую.
Была поставлена задача "надеть" на движок "Melbis" дизайн и внести некоторые коррективы в отображение различных модулей для 2-х сайтов. Поначалу, предполагаю, Владимир недооценил сложность и объем работы, поэтому сроки и бюджет небыли выдержаны. Думаю, это и определило дальнейшее прохождение заказа. Иногда приходилось «шуметь». Хочется отметить выдержанность Владимира и готовность работать в конструктивном русле. В итоге, получили положительный результат. Работой, в целом, доволен. Посему «9» баллов.
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