Необходимо: Восстановить работоспособность проложенной сетки в здании Настроить Wi-Fi Подключить в сеть сервер Настроить FTP, SMTP, MySQL Кому интересно, отзовитесь. Бюджет по согласованию.
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
16 лет назад
Необходимо: Восстановить работоспособность проложенной сетки в здании Настроить Wi-Fi Подключить в сеть сервер Настроить FTP, SMTP, MySQL Кому интересно, отзовитесь. Бюджет по согласованию.
Необходимо "надеть" готовый дизайн ин-магазина на движок Melbis. Кто берется - отзовитесь.