Была поставлена задача "надеть" на движок "Melbis" дизайн и внести некоторые коррективы в отображение различных модулей для 2-х сайтов. Поначалу, предполагаю, Владимир недооценил сложность и объем работы, поэтому сроки и бюджет небыли выдержаны. Думаю, это и определило дальнейшее прохождение заказа. Иногда приходилось «шуметь». Хочется отметить выдержанность Владимира и готовность работать в конструктивном русле. В итоге, получили положительный результат. Работой, в целом, доволен. Посему «9» баллов.