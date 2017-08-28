mavovk

Марина Вовк mavovk

 
42 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
gev-pro
Геворг 
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
$1
10 баллов
6 лет назад
Верстка и html программирование
Очень адекватный заказчик и просто хороший человек. С оплатой не затягивала и не создавала проблем. Очень приятно было работать с вами, Марина. Рекомендую работать с данным заказчиком, не пожалеете.
Геворг выполнил не один мой заказ. В процессе постоянной коммуникации и его доброжелательного отношения, были учтены все правки и проект доведен до идеала. Рекомендую!
Ответный отзыв