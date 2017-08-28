Кто сталкивался с настройкой google page speed модуля на сервере. Нужен специалист в этом вопросе Обратите, пожалуйста, внимание,что модуль pagespeed призван выполнять следующие задачи: 1. Кеширование и сжатие статических файлов. 2. Оптимизация изображений "на лету". Первый пункт легко решается ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу грамотного, опытного программиста с Seo знаниями чтобы решить следующие вопросы: 1. Убрать 10 ошибок сканирования в Google Search Console 2. Предупреждения Sitemap 3. В яндекс вебмастер - возможная ошибка в файлах сайтмап, вот, что показывает [url=http://prntscr.com/ixhqf8]http://prntscr.com/ixhqf8[/url] 4. А также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработан дизайн макет сайта, его необходимо внедрить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Заказываю страницу дизайна для сайта. Кто поможет сверстать? Сайт на wordpress.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу креативного и всесторонне развитого веб дизайнера, который может предложить крутые решения по дизайну текста. Интерактив необходимо добавить, вопрос/ответ, опросники, таблицы доработать.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу толкового специалиста, который разбирается в Seo и готов оказывать услуги по доработке сайта. Если у вас еще и дизайнерские способности - вообще прекрасно.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста для создания лэндинг страницы высокого уровня/качества. Примеры работ нужны.Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Необходимо закрыть тэги в файле robots.txt 2. Сниппет звезд не работает, необходимо настроить 3. Сделать уже футтер, разместить ссылки на соц сети в него 4. Настроить плагин yarpp (плагин установлен) 5. Настроить рекламные блоки под дизайн сайта на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Кросспостинг - это публикация статей в соц сетях после опубликования их на сайте. Необходимо настроить плагин Next Script. Жду отклика от профессионала в данном вопросе. В соц сетях эккаунты есть, регить не надо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад