mavroshlem2015

Настройка рекламных кампаний в РСЯ

Добрый день! Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс. Директ и я предлагаю Вам качественную услугу по настройке данного рекламного канала и работаю под контролем опытного куратора!

Может быть, Вы — свадебный фотограф и хотите увеличить количество заказов на фотосъемку? Или Вы - владелец товарного бизнеса и

Вам нужно увеличить прибыль? Список ниш и сфер, по которым может быть

настроена реклама в РСЯ — преогромен и Ваш текущий бизнес можно и нужно

сделать более продуктивным. Ведь вам нужны клиенты?! Пишите!

Сколько стоят мои услуги? В данный момент услуга по настройке РСЯ бесплатна,

взамен попрошу отзыв о моей работе. Таким образом Вы сэкономите ваш

бюджет. Пишите по вопросам сотрудничества!