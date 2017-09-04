mavroshlem2015

Настройка рекламных кампаний в РСЯ
Добрый день! Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс. Директ и я предлагаю Вам качественную услугу по настройке данного рекламного канала и работаю под контролем опытного куратора!
Может быть, Вы — свадебный фотограф и хотите увеличить количество заказов на фотосъемку? Или Вы - владелец товарного бизнеса и
Вам нужно увеличить прибыль? Список ниш и сфер, по которым может быть
настроена реклама в РСЯ — преогромен и Ваш текущий бизнес можно и нужно
сделать более продуктивным. Ведь вам нужны клиенты?! Пишите!
Сколько стоят мои услуги? В данный момент услуга по настройке РСЯ бесплатна,
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бюджет. Пишите по вопросам сотрудничества!
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