max-n

Максим Назаренко max-n

 
37 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Тестировщик ПО

E-mail: [email protected]

Контактный телефон: +380939196356 (Viber, WhatsApp)

Skype: maxnaz25

Специализируюсь на тестировании веб-сайтов и мобильных приложений. У меня есть теоретические знания процесса тестирования программного обеспечения, опыт написания тестовой документации, опыт тестирования десктоп и веб-приложений, базовые знания: Java, PHP, HTML, CSS, XML, SQL.

Ключевые навыки

  • Ручное тестирование веб-приложений: тестирование верстки, удобства использования, функциональное и регресионное тестирование, тестирование производительности и совместимости;
  • Ведение документации по тестированию: создание тест-планов, контрольных списков (чек-листов), тест-кейсов, отчетов о проведении тестирования;
  • Системы отслеживания ошибок: Mantis;
  • Системы для управления и выполнения тестирования: TestLink,  Jira;
PHPHTMLCSSJavaSQL