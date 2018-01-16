Тестировщик ПО

E-mail: [email protected]

Контактный телефон: +380939196356 (Viber, WhatsApp)

Skype: maxnaz25

Специализируюсь на тестировании веб-сайтов и мобильных приложений. У меня есть теоретические знания процесса тестирования программного обеспечения, опыт написания тестовой документации, опыт тестирования десктоп и веб-приложений, базовые знания: Java, PHP, HTML, CSS, XML, SQL.

Ключевые навыки