Тестировщик ПО
E-mail: [email protected]
Контактный телефон: +380939196356 (Viber, WhatsApp)
Skype: maxnaz25
Специализируюсь на тестировании веб-сайтов и мобильных приложений. У меня есть теоретические знания процесса тестирования программного обеспечения, опыт написания тестовой документации, опыт тестирования десктоп и веб-приложений, базовые знания: Java, PHP, HTML, CSS, XML, SQL.
Ключевые навыки
- Ручное тестирование веб-приложений: тестирование верстки, удобства использования, функциональное и регресионное тестирование, тестирование производительности и совместимости;
- Ведение документации по тестированию: создание тест-планов, контрольных списков (чек-листов), тест-кейсов, отчетов о проведении тестирования;
- Системы отслеживания ошибок: Mantis;
- Системы для управления и выполнения тестирования: TestLink, Jira;