max-pro

Максим max-pro

 
34 годаУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Предоставляю следующие услуги:

1) Контент-менеджмент, быстрое и качественное наполнение сайтов, интернет-магазинов;

2) Поиск, сбор, выдача информации;

3) Работа с каталогами предприятий;

4) Работа с ручной расстановкой html тегов;

5) Постинг.

HTML
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1464
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2975
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5544