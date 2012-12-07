Предоставляю следующие услуги:
1) Контент-менеджмент, быстрое и качественное наполнение сайтов, интернет-магазинов;
2) Поиск, сбор, выдача информации;
3) Работа с каталогами предприятий;
4) Работа с ручной расстановкой html тегов;
5) Постинг.
Портфолио
- Билайн, салон-магазин127 просмотров
- Цитрус, фитнес клуб137 просмотров
- Каталог предприятий115 просмотров
- Парсер погоды142 просмотра
- Афиша Драмтеатра155 просмотров
- Вывод новостей с форума137 просмотров
- Херсонский форум133 просмотра
- Разработка каталога мебели102 просмотра
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1464
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#2975
Копирайтинг
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от 1 дня
#5544