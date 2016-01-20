max-shanghai

БИЗНЕС ПЕРЕВОДЧИК И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ШАНХАЕ

Предлагаю услуги переводчика и представителя в Шанхае и по всему Китаю

-бронирование авиабилетов и отелей,встреча в аэропорту

-поиск продукции в Китае, поиск производителей и размещение заказов на заводах

-поездка по фабрикам и проведение деловых переговоров,сопровождение экскурсии по городу,сопровождение на выставках (по всему Китаю)

-перевод на переговорах, деловых сделках с китайскими партнёрами.От имени клиента связь с китайскими поставщиками

-контроль качества производимой продукции

-доставка любых товаров из Китая в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и т. д.

Могу быть Вашим Представителем в Китае.Также за определённую плату предлагаю услуги по сбору и проверке необходимой Вам информации, сбору каталогов по Вашей тематике на выставках, получение образцов, а также посещение заводов по Вашему запросу!

P.S: Опыт работы 6 лет. с 2007 постоянно проживаю в Шанхае.

Рабочий день – 100$

Тел: +8613162939131

Почта: [email protected]

С уважением, Максим