Архитектор-дизайнер
Возраст 23 года.
Город проживания: Владивосток
Имеется опыт работы.
-Интерьер: декорирование, 3-d визуализация, эскизный проект, полный дизайн-проект.
-Знание современных строительных материалов и технологий.
-Авторский надзор объектов строительства.
-Графический дизайн: разработка фирменного стиля, товарного знака, бренда, логотипа,
слогонов, открыток, упаковки, всех видов наружной рекламы, оформление стендов и индивидуальных подарков.
-Рекламно-полиграфическая продукция: буклеты, каталоги, плакаты, листовки, календари, этикетки.
-Деловая документация: визитные карточки, грамоты, приглашения, папки, бланки, конверты.
-Владение программами: 3ds Max (Vray), AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
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