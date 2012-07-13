max120

Максим Пономарев max120

 
35 летРоссия/Владивосток
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Архитектор-дизайнер

Возраст 23 года.

Город проживания: Владивосток

Имеется опыт работы.

-Интерьер: декорирование, 3-d визуализация, эскизный проект, полный дизайн-проект.

-Знание современных строительных материалов и технологий.

-Авторский надзор объектов строительства.

-Графический дизайн: разработка фирменного стиля, товарного знака, бренда, логотипа,

слогонов, открыток, упаковки, всех видов наружной рекламы, оформление стендов и индивидуальных подарков.

-Рекламно-полиграфическая продукция: буклеты, каталоги, плакаты, листовки, календари, этикетки.

-Деловая документация: визитные карточки, грамоты, приглашения, папки, бланки, конверты.

-Владение программами: 3ds Max (Vray), AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW.

AutoCADCorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop