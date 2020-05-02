Всем добрый день!

Я начинающий копирайтер! Мне очень нравится писать тексты на различную тематику!

К своей работе я всегда подхожу максимально серьёзно, чтобы решить задачи, которые мне поставил заказчик. Всегда стремлюсь к большему, пытаюсь постоянно совершенствоваться как исполнитель ваших заказов.

Надеюсь, что вы будете довольны моей работой, а я, в свою очередь, не подведу вас!