Выполню работу на медицинскую тематику

Выполню работу на медицинскую тематику: рерайтинг, копирайтинг, составление аннотаций к лекарственным препаратам, анализ опыта применения лекарственных средств. Любой объем работы, грамотность, уникальность. Высшее медицинское образование, врач высшей квалификационной категории. С опытом написания работ на медицинскую тематику (любые разделы, кроме стоматологии и медицинской генетики).