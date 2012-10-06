QA тестирование + web-программирование
Команда специалистов по тестированию и автоматизации (фрилансеров) предлагает свои услуги по следующим направлениям:
• Разработка модели регрессионного тестирования.
• Разработка методологии автоматизации регрессионного тестирования.
• Разработка автоматизированных тестов (web, win, java, sap).
• Поддержка и доработка написанных ранее автоматизированных тестов.
• Внедрение систем управления качеством ПО
Имеем опыт сотрудничества с компаниями: МТС, МГТС, X5 Retail Group, Amphora Group. Все специалисты имеют высшее профильное образование.
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