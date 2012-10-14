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Какова стоимость логотипа?

Mike Crawford, президент и основатель компании Multi Media Communications (www.mccom.com), настоятельно рекомендует пользоваться услугами дизайн-студий. "Ваша компания занята на рынке определенной продукции и услуг, а не созданием логотипов", говорит он. Дизайн-студии предлагают профессиональную разработку логотипа компании стоимостью 200 - 600 долларов. За такую стоимость вы получаете несколько вариантов логотипа и выбираете наиболее понравившийся. Хотя услуги по созданию логотипа за данную стоимость весьма экономят ваши средства, задумайтесь, как часто вы будете использовать созданный логотип на бланках, веб-сайтах, рекламе и упаковке. Если дизайн вашего логотипа требует более тщательного исследования, приготовьтесь заплатить за него от 1500 до 3000 долларов. Design Strategies Inc. недавно сообщил, что стоимость дизайна логотипа для одной компании, занимающейся программным обеспечением, составила 13000 долларов. Разработка логотипа включила в себя всеобъемлющее исследование рынка, 64 различных формата, руководство по использованию, состоящее из 15 страниц печатного текста. С другой стороны, интернациональные корпорации тратят более миллиона долларов на логотип для представления своей новой компании.

Замечание: Создавая уникальный логотип, мы повышаем таким образом защиту торговой марки. Помощь специалиста в области защиты брендов неоценима. Иначе, ваш логотип рискует быть использованным другой компанией.