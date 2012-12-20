2D & 3D графика. Дизайн интерьеров, экстерьеров, Digital Painting...

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моб. 097 796 03 64 Семенов Максим

Освіта:

2000-2004р. Студія образотворчого мистецтва в будинку юн.творчості.

2004-2008р. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. Художньо-технічний факультет. Здобув диплом бакалавра за фахом - дизайн предмет¬ного середовища (дизайн інтер'єру).

2008- 2009р. "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі". Факультет архітектурного середовища відділення Дизайн інтер'єру. Здобув диплом спеціаліста.

Досвід роб:

2008р. TOB "ТепЛюкс" Дизайнер інтер'єру.

- Розробка ескізів дизайну інтер'єрів та екстер'єрів від руки, та візуалізація їх в

3DS Max+V-ray

- Підготовка ескізного проекту, робочі креслення перепланування приміщення в AutoCAD.

- Робота з клієнтом, пошук ідеї, концепції, пошукові ескізи від руки.

- Авторський нагляд.

2009- 2011 р. Підприємство «Виставкові стенди» - представник компанії Burkhardt Leitner constructiv GmbH & Co (Німеччина), провідний постачальник комплексних рішень при підготовці до виставки для компаній різних галузей і видів діяльності

-Проектування виставкових стендів. Робота з замовником. Знайомство клієнта з видами обладнанням. Навчання персоналу. Контроль за виконанням робіт з проектування.

отримав підвищення на посаді і підвищення оплати.

-. Підбір матеріалів, художне оформлення, підготовка матеріалів до друку. Необхідна технічна документація у виробничій відділ. Супровід проекту від виробництва до реалізації.

http://clic.in.ua/

2011-2012 р. ТОВ «СФЕРА ЭКСПО» Проектування виставкових стендів, мобільного виставкового обладнання, брендового торгового обладнання та P.O.S. матеріалів. А також проектування декорацій для телевізійних студій та шоу. Такі як: Пекельна кухня, канал 1+1», «Перший мільйон, ТРК Україна», «Побий ведучого, канал 1+1», та багато інших.

http://www.spheraexpo.com.ua/

Додаткова інформація:

Досвід роботи на PC більше 10 років.

- Володіння основними графічними пакетами: CorelDRAW, adobePhotoshop, Adobe Illustrator,

3DS Max+V-ray, CINEMA 4D. AutoCAD.

- Навички роботи на планшеті.

- Англійська мова - базова.

- Автомобіль, та посвідчення водія категорії «B»

Особисті якості:

Творчий підхід, відповідальність,сумлінність, здатність швидко вчитися, палке бажання набиратися досвіду та зростати як особистість. Дисциплінованість, пунктуальність, креативність, розвинуте почуття гумору.

Хобі:

Живопис, малюнок, водний туризм, вело туризм, футбол маю II дорослий спорт. розряд, граю в крокет, займаюсь важкою атлетикою. Без шкідливих звичок.