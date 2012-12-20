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моб. 097 796 03 64 Семенов Максим
Освіта:
2000-2004р. Студія образотворчого мистецтва в будинку юн.творчості.
2004-2008р. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. Художньо-технічний факультет. Здобув диплом бакалавра за фахом - дизайн предмет¬ного середовища (дизайн інтер'єру).
2008- 2009р. "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі". Факультет архітектурного середовища відділення Дизайн інтер'єру. Здобув диплом спеціаліста.
Досвід роб:
2008р. TOB "ТепЛюкс" Дизайнер інтер'єру.
- Розробка ескізів дизайну інтер'єрів та екстер'єрів від руки, та візуалізація їх в
3DS Max+V-ray
- Підготовка ескізного проекту, робочі креслення перепланування приміщення в AutoCAD.
- Робота з клієнтом, пошук ідеї, концепції, пошукові ескізи від руки.
- Авторський нагляд.
2009- 2011 р. Підприємство «Виставкові стенди» - представник компанії Burkhardt Leitner constructiv GmbH & Co (Німеччина), провідний постачальник комплексних рішень при підготовці до виставки для компаній різних галузей і видів діяльності
-Проектування виставкових стендів. Робота з замовником. Знайомство клієнта з видами обладнанням. Навчання персоналу. Контроль за виконанням робіт з проектування.
отримав підвищення на посаді і підвищення оплати.
-. Підбір матеріалів, художне оформлення, підготовка матеріалів до друку. Необхідна технічна документація у виробничій відділ. Супровід проекту від виробництва до реалізації.
2011-2012 р. ТОВ «СФЕРА ЭКСПО» Проектування виставкових стендів, мобільного виставкового обладнання, брендового торгового обладнання та P.O.S. матеріалів. А також проектування декорацій для телевізійних студій та шоу. Такі як: Пекельна кухня, канал 1+1», «Перший мільйон, ТРК Україна», «Побий ведучого, канал 1+1», та багато інших.
Додаткова інформація:
Досвід роботи на PC більше 10 років.
- Володіння основними графічними пакетами: CorelDRAW, adobePhotoshop, Adobe Illustrator,
3DS Max+V-ray, CINEMA 4D. AutoCAD.
- Навички роботи на планшеті.
- Англійська мова - базова.
- Автомобіль, та посвідчення водія категорії «B»
Особисті якості:
Творчий підхід, відповідальність,сумлінність, здатність швидко вчитися, палке бажання набиратися досвіду та зростати як особистість. Дисциплінованість, пунктуальність, креативність, розвинуте почуття гумору.
Хобі:
Живопис, малюнок, водний туризм, вело туризм, футбол маю II дорослий спорт. розряд, граю в крокет, займаюсь важкою атлетикою. Без шкідливих звичок.