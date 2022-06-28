Графический дизайнер
Добрый день! Ответственно подойду к работе над вашим проектом. Сроки соблюдаю и никуда не пропадаю. Выпускник Skillbox в сфере веб-дизайна
Работаю в Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop в разных направлениях:
-UI/UX (ре)дизайн лендинга
-создание лендинга
-создание баннеров, постеров, визиток
-обработка фотографий, ретушь
-работа с векторной графикой, отрисовка контура
-работа с типографикой вашего проекта
-работа с цветам
-создание CJM и User Flow для вашего проекта
-создание и работа с UI KIT вашего проекта
Опыт работы в графических редакторах - 8 лет. За небольшую плату помогу решить вашу бизнес задачу:)
По всем вопросам: мой Telegram - +7 996 451-03-82 @max_azimov36
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