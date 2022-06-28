Графический дизайнер

Добрый день! Ответственно подойду к работе над вашим проектом. Сроки соблюдаю и никуда не пропадаю. Выпускник Skillbox в сфере веб-дизайна

Работаю в Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop в разных направлениях:

-UI/UX (ре)дизайн лендинга

-создание лендинга

-создание баннеров, постеров, визиток

-обработка фотографий, ретушь

-работа с векторной графикой, отрисовка контура

-работа с типографикой вашего проекта

-работа с цветам

-создание CJM и User Flow для вашего проекта

-создание и работа с UI KIT вашего проекта

Опыт работы в графических редакторах - 8 лет. За небольшую плату помогу решить вашу бизнес задачу:)

По всем вопросам: мой Telegram - +7 996 451-03-82 @max_azimov36