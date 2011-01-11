max_ivanov

Занимаюсь веб дизайном и разработкой более 6 лет.

Почему веб-разработкa?

Понимание того, что я хочу делать в жизни пришло ко мне не так скоро. Да, не сразу, но так же ясно, как будто это было всегда известно. После создания большого числа портфолио, блогов, и длительной практики, я получил опыт, который имеет не каждый специалист.

Я не называю себя гением, но у меня есть достаточно знаний, трудолюбия и способность работать над большими и сложными проектами.

Да, и еще, у меня есть хороший опыт в нахождении общего языка с "творческими людьми". Вы знаете, что я имею в виду:)

Мои профессиональные навыки

XHTML, HTML5, CSS 3, JQuery, Ajax

Опыт работы с CMS (Joomla, WordPress)

Работа в Adobe Dreamweaver

W3C правильный код

блок и табличных CSS кодирования

Кроссбраузерность

Работа с существующими PHP / JavaScript кодекса

Разрабатываю шаблоны для сайтов. На основе программ Flash, Virtuemart,

Magento, osCommerce, Wordpress, Drupal, Joomla , Zen Cart etc., так же с помощью

языков программирования xHTML, HTML, PHP. Библиотека моего сайта постоянно

обновляется. Есть каталог бесплатных шаблонов.

Мои работы можно посмотреть здесь http://www.websitetemplates.bz .