max_ivanov

Почему веб-разработкa?
Понимание того, что я хочу делать в жизни пришло ко мне не так скоро. Да, не сразу, но так же ясно, как будто это было всегда известно. После создания большого числа портфолио, блогов, и длительной практики, я получил опыт, который имеет не каждый специалист.
Я не называю себя гением, но у меня есть достаточно знаний, трудолюбия и способность работать над большими и сложными проектами.
Да, и еще, у меня есть хороший опыт в нахождении общего языка с "творческими людьми". Вы знаете, что я имею в виду:)
Мои профессиональные навыки
XHTML, HTML5, CSS 3, JQuery, Ajax
Опыт работы с CMS (Joomla, WordPress)
Работа в Adobe Dreamweaver
W3C правильный код
блок и табличных CSS кодирования
Кроссбраузерность
Работа с существующими PHP / JavaScript кодекса
Разрабатываю шаблоны для сайтов. На основе программ Flash, Virtuemart,
Magento, osCommerce, Wordpress, Drupal, Joomla , Zen Cart etc., так же с помощью
языков программирования xHTML, HTML, PHP. Библиотека моего сайта постоянно
обновляется. Есть каталог бесплатных шаблонов.
Мои работы можно посмотреть здесь http://www.websitetemplates.bz .