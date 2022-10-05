Max Markov | Interface Creation

Дарова! Меня зовут Макс. Я имею опыт фрилансинга на других сайтах.

Последнее время занят созданием интерфейсов, для чего использую PyQt5.

Готов имплементировать кастомное поведение элементов приложения и сталкиваться с нешаблонными задачами. Зачастую, применяю API для проектировки и создания итогового дизайна и раскладки виджетов. Данный подход, по моему мнению, позволяет быть более адаптивным и однозначным.

Под созданием интерфейса, Я подразумеваю конструкцию вида приложения (В соответствии с вашими рекомендациями и предпочтениями) и имплементацию нижестоящей логики.