Max Markov | Interface Creation
Дарова! Меня зовут Макс. Я имею опыт фрилансинга на других сайтах.
Последнее время занят созданием интерфейсов, для чего использую PyQt5.
Готов имплементировать кастомное поведение элементов приложения и сталкиваться с нешаблонными задачами. Зачастую, применяю API для проектировки и создания итогового дизайна и раскладки виджетов. Данный подход, по моему мнению, позволяет быть более адаптивным и однозначным.
Под созданием интерфейса, Я подразумеваю конструкцию вида приложения (В соответствии с вашими рекомендациями и предпочтениями) и имплементацию нижестоящей логики.
Я против войны в Украине!