max_muzich

Художественная обработка фотографий, разроботка логотипов.

Быстро и качественно выполню почти любую работу связаную с фото..

Художественная обработка, коректировка..устранение дефектов..

Фото на заказ: предметная сьемка, сьемка обьекта(ов).Портретная фотосьмка на натуре и в фотостудии, семейная фотосьемка.

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Сьмка видео с дальнейшим монтажем, разного уровня сложности.

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Разроботка логотипов.

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Копирайтинг.

Разроботка слоганов, рекламных текстов.

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