max_muzich

Быстро и качественно выполню почти любую работу связаную с фото..
Художественная обработка, коректировка..устранение дефектов..
Фото на заказ: предметная сьемка, сьемка обьекта(ов).Портретная фотосьмка на натуре и в фотостудии, семейная фотосьемка.
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Сьмка видео с дальнейшим монтажем, разного уровня сложности.
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Разроботка логотипов.
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Копирайтинг.
Разроботка слоганов, рекламных текстов.