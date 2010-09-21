Литератор, журналист, копирайтер, рерайтер, киновед, сценарист

Ф.И.О: Раздобудько Максим Юрьевич

Дата рождения: 30 сентября 1988 года

Телефон: +38 (063) 522-96-26

e-mail: [email protected]

Свободное владение украинским, русским и английским языками, опыт работы в сфере интернет-журналистики (автор, редактор, рерайтер - tv.ua), а также на должности редактора и автора дикторского текста в туристической программе "Своими Глазами" (5 канал). Базовое знание html, навыки работы с офисными и графическими программами (семейство Word, Adobe), знание ОС Windows, Linux. Имею публикации - статьи, художественная проза, поэзия.