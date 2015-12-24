ПОРТФОЛИО

Форма собственности: ИП или Физ. лицо

Способы оплаты: безналичный расчёт, наличными, электронные деньги

Способ работы: удаленно. (Возможны переговоры в пределах Крыма)

Активно работаю в сфере SEO c 2008 года.

Основные услуги выполняю в следующих направлениях:

1. Создание сайтов

Визитки

корпоративные

интернет-магазины

лендинги (landing page),

каталоги товаров

2. SEO-продвижение сайтовПродвижение сайтов в поисковых системах: Google/ Яндекс

Вывод сайтов в ТОП Google/ Яндекс по регионам: Украина, Россия, Белоруссия, Англия, США

Вывод в ТОП по НЧ, СЧ, ВЧ запросам в зависимости от условий заказчика.

Вывод сайтов из под фильтров поисковых систем (Минусинск, АГС, Пингвин, Панда)

Аудит существующих сайтов

Внутренняя оптимизация сайтов: семантика, перелинковка страниц, мета-тэги, тайтлы, альты к картинкам и пр.

Анализ трафика и поведения пользователей с помощью Google Analytics и Яндекс Директ.

Анализ продвижения конкурентов: оптимизация, ссылочная масса, траффик

Контроль и корректировка процесса продвижения проектов

Прогноз результата и эффективности продвижения

Сбор статистики и формирование отчетов и предложений по улучшению продвижения

Настройка/Разработка юзабилити для существующих/новых проектов

3. Контент

Наполнение сайта текстовыми и мультимедийными материалами

Копирайтинг

Рерайтинг

4. Дизайн

Разработка логотипов

Разработка и дизайн фирменного стиля

Разработка и дизайн полиграфии

5. Контекстная реклама

Создание, настройка, А/Б тестирование рекламных кампаний в Yandex Direct и Google Adwords

6. SMM

Создание и продвижение групп в социальных сетях

Портфолио моих клиентов:

http://www.2hot2cold.org

http://www.thinomenon.com

http://www.Allrussiacruises.com

http://www.natcoweb.com

http://www.raidixstorage.com

http://www.seostyle.com

http://www.specialtravelclub.ru

http://www.speedgraphics.net

http://www.studex.org.ua

http://super-camera.ru

http://taksi-komfort.ru

http://vizitka.com

http://www.casual.in.ua

http://s-boutique.com.ua

http://slamdunk.com.ua

http://kievsport.com

http://timezone.com.ua

http://panish-pilots.com

http://stevia-stevioside.ru/

http://etalon-taksi.ru/

http://newcinfo.ru/

http://www.newc.info/

http://td-tes.com/

http://pr-crimea.ru/

http://evrodrink.com/

http://press-festival.ru/

http://ksoil.ru/

https://plitka-plazo.ru/