Форма собственности: ИП или Физ. лицо
Способы оплаты: безналичный расчёт, наличными, электронные деньги
Способ работы: удаленно. (Возможны переговоры в пределах Крыма)
Активно работаю в сфере SEO c 2008 года.
Основные услуги выполняю в следующих направлениях:
1. Создание сайтов
Визитки
корпоративные
интернет-магазины
лендинги (landing page),
каталоги товаров
2. SEO-продвижение сайтовПродвижение сайтов в поисковых системах: Google/ Яндекс
Вывод сайтов в ТОП Google/ Яндекс по регионам: Украина, Россия, Белоруссия, Англия, США
Вывод в ТОП по НЧ, СЧ, ВЧ запросам в зависимости от условий заказчика.
Вывод сайтов из под фильтров поисковых систем (Минусинск, АГС, Пингвин, Панда)
Аудит существующих сайтов
Внутренняя оптимизация сайтов: семантика, перелинковка страниц, мета-тэги, тайтлы, альты к картинкам и пр.
Анализ трафика и поведения пользователей с помощью Google Analytics и Яндекс Директ.
Анализ продвижения конкурентов: оптимизация, ссылочная масса, траффик
Контроль и корректировка процесса продвижения проектов
Прогноз результата и эффективности продвижения
Сбор статистики и формирование отчетов и предложений по улучшению продвижения
Настройка/Разработка юзабилити для существующих/новых проектов
3. Контент
Наполнение сайта текстовыми и мультимедийными материалами
Копирайтинг
Рерайтинг
4. Дизайн
Разработка логотипов
Разработка и дизайн фирменного стиля
Разработка и дизайн полиграфии
5. Контекстная реклама
Создание, настройка, А/Б тестирование рекламных кампаний в Yandex Direct и Google Adwords
6. SMM
Создание и продвижение групп в социальных сетях
Портфолио моих клиентов:
http://www.Allrussiacruises.com
http://www.specialtravelclub.ru
http://stevia-stevioside.ru/
http://etalon-taksi.ru/
http://newcinfo.ru/
http://www.newc.info/
http://td-tes.com/
http://pr-crimea.ru/
http://evrodrink.com/
http://press-festival.ru/
http://ksoil.ru/
https://plitka-plazo.ru/
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