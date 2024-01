Експерт із Photoshop

Привіт усім! Я створюю різноманітні речі в Photoshop і володію цим інструментом на хорошому рівні. Крім того, я можу допомогти вам зробити зі своїми зображеннями те, що ви хочете. Маю досвід створення та редагування:-логотипів;-обкладинок в соціальних мережах;-ілюстрацій до інформаційних матеріалів;Для мене дуже важлива якість виконаної роботи, а також хороший діалог із замовником. Тому я із задоволенням вислухаю та втілю Ваші побажання та правки.

ENG: Hello, everyone! I create a variety of things in Photoshop and own this tool at a good level. Also, I can help you do with your images what you want. I have experience in creating and editing:

-logos;

-covers on social networks;

-illustrations to information materials;

For me, the quality of work performed is very important, as well as a good dialogue with the customer. Therefore, I am happy to listen to and implement your wishes and edits.