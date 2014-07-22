maxartemenko

Максим Артеменко maxartemenkomaxartemenko
45 летМолдова/Бричаны
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Продающий дизайн / Адаптивный дизайн / Landing Page
Дизайн с душой и от души. По приемлемой цене и в срок.
С кем Вы собираетесь сотрудничать:
- Опыт более 10 лет.
- Отвечаю за свою работу.
- Работаю быстро, не затягиваю сроков.
- Работа делается по принципу "как для себя".
- Исходя из опыта и анализа конкурентов предлагаю лучшее.
- Каждая работа уникальна.
- Подход индивидуальный во всем - от цены до вот этого пикселя.
- Все исходники, коды и доступ - Ваши.
- Дизайн сайта и сопутствующих материалов.
- Дизайн картинок / иллюстраций.
- Рекламные Баннеры.