maxartemenko

Максим Артеменко maxartemenko

 
45 летМолдова/Бричаны
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Продающий дизайн / Адаптивный дизайн / Landing Page

Дизайн с душой и от души. По приемлемой цене и в срок.

С кем Вы собираетесь сотрудничать:

  • Опыт более 10 лет.
  • Отвечаю за свою работу.
  • Работаю быстро, не затягиваю сроков.
  • Работа делается по принципу "как для себя".
  • Исходя из опыта и анализа конкурентов предлагаю лучшее.
  • Каждая работа уникальна.
  • Подход индивидуальный во всем - от цены до вот этого пикселя.
  • Все исходники, коды и доступ - Ваши.
Что я могу сделать для Вас:

  • Дизайн сайта и сопутствующих материалов.
  • Дизайн картинок / иллюстраций.
  • Рекламные Баннеры.
Дизайн лендингаДизайн сайта