Нужен качественный дизайн для WP. Это значит, что дизайнер хоть немного должен представлять как устроен WordPress, что бы верстальщики потом смогли легко его сверстать. Если понравится возможно предложу работу на постоянной основе. Нужны следующие макеты: 1. Макет ...