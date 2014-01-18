Нужен качественный дизайн для WP. Это значит, что дизайнер хоть немного должен представлять как устроен WordPress, что бы верстальщики потом смогли легко его сверстать. Если понравится возможно предложу работу на постоянной основе. Нужны следующие макеты: 1. Макет ...
ОС:
1. Windows 5 лет, уровень 8 из 10
2. Linux
-Fedora Core 2 года, уровень 6 из 10
-Gentoo 1 год, уровень 4 из 10
IDE:
1. Eclipse 3.2 3 года, уровень 8 из 10
2. DreamWeaver 8 2 года, уровень 6 из 10
3. Flash 8 1 год, уровень 5 из 10
Java Навыки:
1. SpringFramework 2 года, уровень 8 из 10
2 .Hibernate 2 года, уровень 7 из 10
3. Struts 1 год, уровень 5 из 10
4. Tapestry 0.5 лет, уровень 2 из 10
5. iBATIS 1 год, уровень 5 из 10
6. FreeMarker 2 года, уровень 8 из 10
7. VeloCity 1 год, уровень 7 из 10
PHP Навыки:
1. Bitrix 2 года, уровень 8 из 10
2. Smarty 2 года, уровень 8 из 10
3. PearDB 2 года, уровень 8 из 10
4. Symfony 1 год, уровень 5 из 10
5. Zend Framework 1 год, уровень 5 из 10
HTML Навики:
1. HTML 4 года, уолвень 8 из 10
2. JavaScript 4 года, уровень 8 из 10
3. AJAX
-Prototype 1 год, уровень 6 из 10
-JQuery 1 год, уровень 5 из 10
-JSON-RPC 0.5 лет, уровень 7 из 10
СУБД:
1. MySQL 3 года, уровень 8 из 10
2. PostgreSQL 1 год, уровень 6 из 10
3. MSSQL 1 год, уровень 5 из 10
Другие языки:
1. ActionScript 1 год, уровень 6 из 10
2. С/C++ 1 год, уровень 2 из 10
3. Python 2 года, уровень 7 из 10
Другое:
1. SVN 2 года, уровень 9 из 10
2. Apache(1.3,2.0) 3 года, уровень 7 из 10
3. TomCat 1 год, уровень 7 из 10
- $500Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад