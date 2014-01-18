maxazan

Максим Помазан maxazan

 
38 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ОС:

1. Windows 5 лет, уровень 8 из 10

2. Linux

-Fedora Core 2 года, уровень 6 из 10

-Gentoo 1 год, уровень 4 из 10

IDE:

1. Eclipse 3.2 3 года, уровень 8 из 10

2. DreamWeaver 8 2 года, уровень 6 из 10

3. Flash 8 1 год, уровень 5 из 10

Java Навыки:

1. SpringFramework 2 года, уровень 8 из 10

2 .Hibernate 2 года, уровень 7 из 10

3. Struts 1 год, уровень 5 из 10

4. Tapestry 0.5 лет, уровень 2 из 10

5. iBATIS 1 год, уровень 5 из 10

6. FreeMarker 2 года, уровень 8 из 10

7. VeloCity 1 год, уровень 7 из 10

PHP Навыки:

1. Bitrix 2 года, уровень 8 из 10

2. Smarty 2 года, уровень 8 из 10

3. PearDB 2 года, уровень 8 из 10

4. Symfony 1 год, уровень 5 из 10

5. Zend Framework 1 год, уровень 5 из 10

HTML Навики:

1. HTML 4 года, уолвень 8 из 10

2. JavaScript 4 года, уровень 8 из 10

3. AJAX

-Prototype 1 год, уровень 6 из 10

-JQuery 1 год, уровень 5 из 10

-JSON-RPC 0.5 лет, уровень 7 из 10

СУБД:

1. MySQL 3 года, уровень 8 из 10

2. PostgreSQL 1 год, уровень 6 из 10

3. MSSQL 1 год, уровень 5 из 10

Другие языки:

1. ActionScript 1 год, уровень 6 из 10

2. С/C++ 1 год, уровень 2 из 10

3. Python 2 года, уровень 7 из 10

Другое:

1. SVN 2 года, уровень 9 из 10

2. Apache(1.3,2.0) 3 года, уровень 7 из 10

3. TomCat 1 год, уровень 7 из 10

PHPJavascriptPythonMySQLPostgreSQLHTMLjQueryLinuxApacheAjax

  • Дизайн макета для WordPress

    $500

    Нужен качественный дизайн для WP. Это значит, что дизайнер хоть немного должен представлять как устроен WordPress, что бы верстальщики потом смогли легко его сверстать. Если понравится возможно предложу работу на постоянной основе. Нужны следующие макеты: 1. Макет ...

    WordPressBootstrap
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад