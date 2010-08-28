maxbukurov

Знающим систему osflash.org/red5 прошу дать платную консультацию на предмет модернизации кода (очень небольшую) за вознаграждение. Если сможете модернизировать код под мои требования – совсем хорошо. На выходе должен быть код, который можно скомпилить и установить на FreeBSD ...