maxbukurov

Необходимо пересобрать без ошибок проект на Flex4 по Flex Builder 4. Добавить в одной строчке получение данных по HTTP. От вас - сроки и цена.
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен спец в Java и Flex в одном лице Нужно доработать Java-приложение (server-side) и Flex (client-side) – уже развернуто на сервере. Спецификация готова – по запросу вышлю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Знающим систему osflash.org/red5 прошу дать платную консультацию на предмет модернизации кода (очень небольшую) за вознаграждение. Если сможете модернизировать код под мои требования – совсем хорошо. На выходе должен быть код, который можно скомпилить и установить на FreeBSD ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен flash-клиент, который мог бы соединяться с произвольным SIP-сервером и вести двухсторонний аудио-разговор. Аналоги есть, конечно: http://www.flaphone.com/help.php#about Примерный алгоритм работы описан здесь: http://www.gtalk2voip.com/sipper/ Отличие от приведенных примеров такое - пользователь НЕ должен вводить номер телефона на который он ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад