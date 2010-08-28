maxbukurov

Максим maxbukurov

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Red5. Нужна консультация и модернизация кода.

    $500

    Знающим систему osflash.org/red5 прошу дать платную консультацию на предмет модернизации кода (очень небольшую) за вознаграждение. Если сможете модернизировать код под мои требования – совсем хорошо. На выходе должен быть код, который можно скомпилить и установить на FreeBSD ...

    FreeBSDFlash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SIP-клиент на Flash

    Нужен flash-клиент, который мог бы соединяться с произвольным SIP-сервером и вести двухсторонний аудио-разговор. Аналоги есть, конечно: http://www.flaphone.com/help.php#about Примерный алгоритм работы описан здесь: http://www.gtalk2voip.com/sipper/ Отличие от приведенных примеров такое - пользователь НЕ должен вводить номер телефона на который он ...

    Flash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад