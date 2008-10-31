maxdanilkin

Максим Данилкин maxdanilkin

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Основные интересы: создание интернет-магазинов, систем администрирования, программ сбора и распространения информации в интернет.

Технологии: HTML, CSS, JavaScript, DOM, Ajax, PHP.

PHPJavascriptHTMLCSSAjax