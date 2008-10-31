Основные интересы: создание интернет-магазинов, систем администрирования, программ сбора и распространения информации в интернет.
Технологии: HTML, CSS, JavaScript, DOM, Ajax, PHP.
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