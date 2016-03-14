maxefimov

Максим maxefimov

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Интернет и видео

Создание сайтов под ключ.

Собственная система управления контентом.

Создание шаблонов на основе bootstrap, html, css, jquery

Создание сайтов на основе фреймворка php - codeigniter

Создание сайтов на freecms - wordpress, prestoshop

Создание видеопродукции - рекламных роликов, корпоративных фильмов, эвент-фильмов.

Организация съемок - сценарий, кастинг, подбор локейшнов, подбор команды и организация графика съемок

Руководство съемками - режиссура, камермен,

Постпродакшн - монтаж, сведение звука, композинг (компьютерная графика)