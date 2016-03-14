Интернет и видео
Создание сайтов под ключ.
Собственная система управления контентом.
Создание шаблонов на основе bootstrap, html, css, jquery
Создание сайтов на основе фреймворка php - codeigniter
Создание сайтов на freecms - wordpress, prestoshop
Создание видеопродукции - рекламных роликов, корпоративных фильмов, эвент-фильмов.
Организация съемок - сценарий, кастинг, подбор локейшнов, подбор команды и организация графика съемок
Руководство съемками - режиссура, камермен,
Постпродакшн - монтаж, сведение звука, композинг (компьютерная графика)
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