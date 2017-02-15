Разработка приложения для мобильных устройств на Android, и разработка ПО для устройств на Windows

Аккаунт в Play Market : https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2

Портфолио : https://maxensdeveloper.wordpress.com/category/%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Контакты : https://maxensdeveloper.wordpress.com/contacts/

Навыки :