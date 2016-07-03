3d дизайн и анимация

Здравствуйте, меня зовут Борис, я фрилансер, занимаюсь дизайном и созданием 3д видеороликов для презентаций, тв рекламы, видеообзоры деятельности компаний, работаю в 3d max+различные расширения и программы позволяющие создавать анимационные ролики.

Уже более 8 лет как 3d графика является для меня практически каждодневным увлечением! Начинал я еще с 3d max 5, даже моя первая книга по 3д "3d max 5 для чайников", до сих пор стоит на полке, среди еще 4-ех более серьезных книг по 3d max. Долгое время занимался дизайном, моделлингом и визуализацией всего что связано с интерьерами, но в последнее время основательно увлекся анимацией. Основная платформа для моего творчества это 3d max+Vray, так же работаю с такими расширениями как RealFlow, PhoenixFD, GrowFX , программы After Effects, Photoschop и многими другими графическими приложениями. Так что если Вам неоходимо создать анимационный ролик, обращайтесь, я с удовольствием помогу воплотить Вши идеи в видео. Спасибо, с уважением Борис.

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