maxfilenko

Есть обработка для 8.1 Управление Торговлей, написана "как умели", на боевой базе из 10к позиций работает более полутора часов. Необходимо оптимизировать уменьшив время работы минимум в 10 раз. ...
- $301С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть база 1С с товаром (компьютерная техника, оргтехника, расходные материалы и т.д.). База - "боевая", т.е. товарные остатки меняются постоянно, поступает новый товар и т.д. Общее количество "активных" товаров - порядка ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
оставляем только логотип без надписи, упрощаем как надо, лишь бы было узнаваемоИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Структура таблиц от OpenCart существует скрипт exchange1c.php (приложен как txt) который разбирает xml файл с выгрузкой из 1с. нас интересует 1 единственное поле "Описание" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. есть интернет-магазин "инта.рф" (до текущего состояния довел его сам, магазин еще не запущен). 2. данный интернет магазин опирается на базу 1С 8.1 "Управление Торговлей", с которой работают ДВА оффлайн-магазина, и в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Создать обработчик анализирующий три разных источника: - прайс в виде нескольких .xml от 1с - прайс в виде html - прайс в виде .xls (.zip) ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Создать обработку выполняющую следующие функции: 1. "Импорт" - 1 - загрузка данных из _.PDF_ счета поставщика (pdf не сканированный, текст вычленить например pdf2xls получается свободно). Если загрузка .pdf будет через ...1С-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Существующий логотип разрабатывался 10 лет назад, сейчас бы надо что-то по современнее. ООО "Сервисный Центр "Таржет" Направление деятельности - торговля компьютерной техникой, ремонт, обслуживание. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
http://www.filenko.com/files/1.cdr - старый вариант Необходимо: 1. Уменьшить размер до 535x200 см (сантиметров!) 2. Сохранить логотип и слоган 3. Сохранить информацию о времени работы (стиль отображения менять можно) ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо к существующей базе 1С добавить функционал "сервисного центра" В терминах могу ошибаться. 1. Ремонт - реестр заявок со статусами "принято/в работе/отказ/ожидает клиента/выполнено" - форма ...1С-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Оптовая компания регионального масштаба, основное направление - техника - дизайн логотипа - дизайн печати юридического лица - цветовые решения - дизайн фирменных бланков ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
Установить-настроить-подобрать шаблон для CMS для сайта-визитки компании + туда же интернет-магазин. Хостинг в наличии, движки - по вашему выбору. Исходные требования: - cms с личным ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад