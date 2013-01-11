maxfilenko

Максим maxfilenko

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать логотип в кривых, "осовременить"
Спасибо за проект, рекомендую Максима к сотрудничеству.
Отличная работа, быстро, в полном соответствии с ТЗ. Будем обращаться постоянно.
Ответный отзыв
Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Favicon для сайта инта.рф
Спасибо за заказ, буду рад новым.
Быстро, качественно, другого уже и не ждем ))
Ответный отзыв
Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Баннер на вход магазина
Задача поставлена понятно, макет утвержден сразу, оплата также своевременна. Спасибо за проект!
Отличное качество и скорость исполнения. Спасибо!
Ответный отзыв
Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Разработка фирстиля оптовой компании
Хороший заказчик. Проект завершен успешно, никаких проблем по работе, недопониманию или оплате. Настоятельно рекомендую.
При минимуме исходных данных отличное качество и скорость исполнения, креативно и со вкусом. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв