HTML/JS-верстальщик.
Опыт работы:
Знание ОС Windows/Linux (уверенный пользователь);
Базовые знания в продвижении, оптимизации Web-сайтов;
Базовые знания CMS Joomla 2.5+;
Уверенные знания HTML, CSS, JS.
Валидная верстка согласно W3C.
Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Блочная / табличная вёрстка.
Комментарии.
Личные качества:
Честность;
Ответственность;
Пунктуальность;
Упорство.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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Веб-программирование
1 отзыв
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HTML-верстка
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