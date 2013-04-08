maxfreelanceua

Максим maxfreelanceua

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
HTML/JS-верстальщик.

Опыт работы:

Знание ОС Windows/Linux (уверенный пользователь);

Базовые знания в продвижении, оптимизации Web-сайтов;

Базовые знания CMS Joomla 2.5+;

Уверенные знания HTML, CSS, JS.

Валидная верстка согласно W3C.

Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Блочная / табличная вёрстка.

Комментарии.

Личные качества:

Честность;

Ответственность;

Пунктуальность;

Упорство.

Отзывы заказчиков

Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)
$20
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $70
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга