Программирование для бесплатных и платных cms, создание плагинов, модулей и компонентов. Программирование скриптов с использованием PHP, MySQL. Написание контента для вашего сайта, новости, в том числе и переводы с зарубежных источников. Есть опубликованные литературные работы (фантастика, фэнтези). Статус - [свободен]
В основном разрабатываю скрипты, поэтому в портфолио мало работ на готовые сайты. Автор популярного когда то проекта Student WAP (http://www.computerra.ru/gid/prodigi/243955/).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Деканат - разработка системы управления заказами109 просмотров
- Скрипт управления хостинг клиентами136 просмотров
- Мой собственный сайт129 просмотров
- Сеть салонов Кью - Владивосток186 просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга