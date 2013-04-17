maxgal

Максим Гальцов maxgal

 
43 годаРоссия/Красноярск
20 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Программирование для бесплатных и платных cms, создание плагинов, модулей и компонентов. Программирование скриптов с использованием PHP, MySQL. Написание контента для вашего сайта, новости, в том числе и переводы с зарубежных источников. Есть опубликованные литературные работы (фантастика, фэнтези). Статус - [свободен]

В основном разрабатываю скрипты, поэтому в портфолио мало работ на готовые сайты. Автор популярного когда то проекта Student WAP (http://www.computerra.ru/gid/prodigi/243955/).

PHPMySQL
Веб-программирование
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Сайты «под ключ»
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