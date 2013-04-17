Программирование для бесплатных и платных cms, создание плагинов, модулей и компонентов. Программирование скриптов с использованием PHP, MySQL. Написание контента для вашего сайта, новости, в том числе и переводы с зарубежных источников. Есть опубликованные литературные работы (фантастика, фэнтези). Статус - [свободен]

В основном разрабатываю скрипты, поэтому в портфолио мало работ на готовые сайты. Автор популярного когда то проекта Student WAP (http://www.computerra.ru/gid/prodigi/243955/).