Ф.И.О.: Мигрин Максим Викторович

Дата рождения: 02.10.1973

E-mail: [email protected]

Опыт работы с IT-технологиями с 1995 г.

В настоящее время - разработчик ПО для банков и финансовых компаний.

Опыт администрирования ОС:

- Windows (Win98/Me WinNT-4/2000 WinXP)

- Unix (SunOS/Solaris)

- Linux (RedHat от 4.0 до 9.1, , Fedora Core от 4 до 10).

Опытный разработчик на:

- С++ (Builder, Windows)

- C++ (gcc, Linux, Fedora)

- Delphi / Kylix

- Perl, Unix shell

- HTML, DHTML + JavaScript

- PHP.

Знаком с технологиями:

- COM, DCOM, COM+

- XML DOM

- CGI/WinCGI (под Apache HTTP Server).

Проектировал и создавал:

- сервисы Windows

- сетевые приложения (работа с протоколами UDP, TCP/IP)

- клиент-серверные приложения с реализацией прикладных протоколов (FTP, HTTP, SMTP/POP, свои протоколы)

- приложения для работы с БД разного типа - локальными, файл-серверными и клиент-серверными

- языки программирования и интерпретаторы

- программы, которые работают с оборудованием (модемы, принтеры, микроконтроллеры и т.п.) на низком уровне, через порты COM/LPT.

Решал проблемы:

- интеграции приложений с Internet Explorer и со средой Microsoft Office

- создания и оптимизации сложных SQL-запросов

- генерации нестандартных отчетов на основе БД.

Спроектировал объектно-ориентированный язык программирования и реализовал его в виде интерпретатора. Создал браузер для быстрого конструирования пользовательских интерфейсов и написал для него среду разработки (конструктор экранных форм).

Спроектировал и реализовал систему платежных киосков на базе сенсорного терминала под управлением ОС Linux.

Реализованные проекты:

1) Операционный день коммерческого банка.

2) Клиентская часть системы "Клиент-Банк" для малого украинского коммерческого банка.

3) Информационная система для риэлторского агентства.

4) Система учета договоров для малой товарной биржи.

5) Складской учет на производственном предприятии.

6) Зарплата и кадры.

7) Программа-конфигуратор для управления сетью устройств ограничения и учета доступа в помещения.

8) Учетная программа для бара или мини-ресторана.

9) Программа учета игровой статистики для казино.

10) Диалер с функцией учета трафика.

11) Voice-сервер, управляемый посредством голосовых меню и тонового набора, на базе VoiceView-модема. Имеет функцию "голосовая почта". Интегрирован с БД и со стандартным ПО синтеза речи для Windows.

12) Специализированный Web-сервер со встроенной поддержкой доступа к серверам InterBase/FireBird. По ходу жизни - разные мелкие сценарии на JavaScript.

13) Визуальный HTML-редактор на базе Microsoft DHTML Editing Control.

14) Утилиты сжатия и шифрования данных (реализация алгоритмов ZIP, DES, 3DES, RSA).

15) Сетевые сервисы и утилиты (редиректор, форвардер, прокси-сервер) для протокола TCP/IP.

16) Клиент-серверная программа удаленного мониторинга рабочего места (изображение рабочего стола и минимальные возможности обратной связи) в онлайн-режиме на основе Web-технологий.

17) Интерпретатор объектно-ориентированного языка программирования, собственно говоря, сам язык, а также программа-браузер для создания пользовательских интерфейсов в среде ОС Windows. Среда разработки для них: дизайнер форм и редактор кода с подсветкой синтаксиса.

18) Две системы генерации нестандартных отчетов с использованием в качестве средств просмотра и печати отчета MsWord и MsExcel или InternetExplorer (технологии COM + ActiveX).

19) Система обмена мгновенными сообщениями (DCQ Instant Messenger) поверх протокола HTTP/HTTPS с криптозащитой (SSL) пересылаемых сообщений.

20) Система платного доступа в спортивно-оздоровительный комплекс.

21) Система контроля доступа и учета рабочего времени для закрытого предприятия.

22) Платежный киоск для сенсорного терминала под управлением ОС Linux.

23) Процессинговый центр для системы платежных киосков.

Связь и контакты:

Ф.И.О. Мигрин Максим Викторович

Email [email protected]