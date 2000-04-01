Ф.И.О.: Мигрин Максим Викторович
Дата рождения: 02.10.1973
E-mail: [email protected]
Опыт работы с IT-технологиями с 1995 г.
В настоящее время - разработчик ПО для банков и финансовых компаний.
Опыт администрирования ОС:
- Windows (Win98/Me WinNT-4/2000 WinXP)
- Unix (SunOS/Solaris)
- Linux (RedHat от 4.0 до 9.1, , Fedora Core от 4 до 10).
Опытный разработчик на:
- С++ (Builder, Windows)
- C++ (gcc, Linux, Fedora)
- Delphi / Kylix
- Perl, Unix shell
- HTML, DHTML + JavaScript
- PHP.
Знаком с технологиями:
- COM, DCOM, COM+
- XML DOM
- CGI/WinCGI (под Apache HTTP Server).
Проектировал и создавал:
- сервисы Windows
- сетевые приложения (работа с протоколами UDP, TCP/IP)
- клиент-серверные приложения с реализацией прикладных протоколов (FTP, HTTP, SMTP/POP, свои протоколы)
- приложения для работы с БД разного типа - локальными, файл-серверными и клиент-серверными
- языки программирования и интерпретаторы
- программы, которые работают с оборудованием (модемы, принтеры, микроконтроллеры и т.п.) на низком уровне, через порты COM/LPT.
Решал проблемы:
- интеграции приложений с Internet Explorer и со средой Microsoft Office
- создания и оптимизации сложных SQL-запросов
- генерации нестандартных отчетов на основе БД.
Спроектировал объектно-ориентированный язык программирования и реализовал его в виде интерпретатора. Создал браузер для быстрого конструирования пользовательских интерфейсов и написал для него среду разработки (конструктор экранных форм).
Спроектировал и реализовал систему платежных киосков на базе сенсорного терминала под управлением ОС Linux.
Реализованные проекты:
1) Операционный день коммерческого банка.
2) Клиентская часть системы "Клиент-Банк" для малого украинского коммерческого банка.
3) Информационная система для риэлторского агентства.
4) Система учета договоров для малой товарной биржи.
5) Складской учет на производственном предприятии.
6) Зарплата и кадры.
7) Программа-конфигуратор для управления сетью устройств ограничения и учета доступа в помещения.
8) Учетная программа для бара или мини-ресторана.
9) Программа учета игровой статистики для казино.
10) Диалер с функцией учета трафика.
11) Voice-сервер, управляемый посредством голосовых меню и тонового набора, на базе VoiceView-модема. Имеет функцию "голосовая почта". Интегрирован с БД и со стандартным ПО синтеза речи для Windows.
12) Специализированный Web-сервер со встроенной поддержкой доступа к серверам InterBase/FireBird. По ходу жизни - разные мелкие сценарии на JavaScript.
13) Визуальный HTML-редактор на базе Microsoft DHTML Editing Control.
14) Утилиты сжатия и шифрования данных (реализация алгоритмов ZIP, DES, 3DES, RSA).
15) Сетевые сервисы и утилиты (редиректор, форвардер, прокси-сервер) для протокола TCP/IP.
16) Клиент-серверная программа удаленного мониторинга рабочего места (изображение рабочего стола и минимальные возможности обратной связи) в онлайн-режиме на основе Web-технологий.
17) Интерпретатор объектно-ориентированного языка программирования, собственно говоря, сам язык, а также программа-браузер для создания пользовательских интерфейсов в среде ОС Windows. Среда разработки для них: дизайнер форм и редактор кода с подсветкой синтаксиса.
18) Две системы генерации нестандартных отчетов с использованием в качестве средств просмотра и печати отчета MsWord и MsExcel или InternetExplorer (технологии COM + ActiveX).
19) Система обмена мгновенными сообщениями (DCQ Instant Messenger) поверх протокола HTTP/HTTPS с криптозащитой (SSL) пересылаемых сообщений.
20) Система платного доступа в спортивно-оздоровительный комплекс.
21) Система контроля доступа и учета рабочего времени для закрытого предприятия.
22) Платежный киоск для сенсорного терминала под управлением ОС Linux.
23) Процессинговый центр для системы платежных киосков.
Связь и контакты:
Ф.И.О. Мигрин Максим Викторович
Email [email protected]
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