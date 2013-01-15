Проффесиональный технический и художественный перводчик

Уровень владения языками:

Русский, Украинский - С2

Английский - В2

Немецкий, Французский - В1

Образование: высшее и полное среднее специализированное

с уклоном на иностранные языки

Практика: изучал теорию и практику техперевода в течении двух последних лет

имел неплохой опыт с переводами резюме, научных и художественных текстов, литературным переводом стихов