Проффесиональный технический и художественный перводчик
Уровень владения языками:
Русский, Украинский - С2
Английский - В2
Немецкий, Французский - В1
Образование: высшее и полное среднее специализированное
с уклоном на иностранные языки
Практика: изучал теорию и практику техперевода в течении двух последних лет
имел неплохой опыт с переводами резюме, научных и художественных текстов, литературным переводом стихов
Портфолио
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- Медведь для поздравительной открытки157 просмотров
- Аватарка для форума134 просмотра
- Внутриигровой баннер-сылка141 просмотр
- Вариатн 2203 просмотра
- Эмблема для виртуального футбольного клуба186 просмотров
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- Баннер-кнопка106 просмотров
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