maxidol94

Ефим maxidol94

 
87 летУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Проффесиональный технический и художественный перводчик

Уровень владения языками:

Русский, Украинский - С2

Английский - В2

Немецкий, Французский - В1

Образование: высшее и полное среднее специализированное

с уклоном на иностранные языки

Практика: изучал теорию и практику техперевода в течении двух последних лет

имел неплохой опыт с переводами резюме, научных и художественных текстов, литературным переводом стихов

Портфолио
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1294
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#1338
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3389
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7802