Работаю с честными людьми, понимающими, чего они хотят

Создание и продвижение сайтов "под ключ"

Непохожесть на других исключает любую конкуренцию, особенно в кризисное время. Сделаем же вместе необычный уникальный ВАШ сайт.

1) Создание (Уникальный дизайн, Верстка, Программирование) и продвижение (Yandex Direct, Google Adwords) помогут увидеть вашим клиентам нечто уникальное в вашем предложении

2) Оформление группы ВКонтакте

3) Подскажу различные инструменты, благодаря которым вы сможете самостоятельно без чьей-либо помощи продвигать своё дело в соц. сети.

4) Консультация (Поделюсь бесплатно очень важным секретом, который кардинально изменит ваше отношение к вашей деятельности, после чего результат не заставит себя долго ждать)