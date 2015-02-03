Работаю с честными людьми, понимающими, чего они хотят
Создание и продвижение сайтов "под ключ"
Непохожесть на других исключает любую конкуренцию, особенно в кризисное время. Сделаем же вместе необычный уникальный ВАШ сайт.
1) Создание (Уникальный дизайн, Верстка, Программирование) и продвижение (Yandex Direct, Google Adwords) помогут увидеть вашим клиентам нечто уникальное в вашем предложении
2) Оформление группы ВКонтакте
3) Подскажу различные инструменты, благодаря которым вы сможете самостоятельно без чьей-либо помощи продвигать своё дело в соц. сети.
4) Консультация (Поделюсь бесплатно очень важным секретом, который кардинально изменит ваше отношение к вашей деятельности, после чего результат не заставит себя долго ждать)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing Page (Сайт Ведущего мероприятий)608 просмотров