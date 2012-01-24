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Черноусов Максим Викторович

Профессиональный программист

Win32, Symbian, C/C++, MSVS, Delphi, Assembler, VB, Internet, Multimedia, Plug-Ins, Filters, Games, Graphics, Special Effects, Video Effects, COM, ActiveX, DirectX, OpenGL, Flash, Java, PHP, GIS, CAD, Adobe Photoshop, After Effects, 3DSMAX.

Меня зовут Максим Черноусов. С отличием окончил Томский гос. университет по специальности прикладная математика. Защитил кандидатскую диссертацию.

Я профессиональный программист с большим опытом работы (с 1989 г.). Мною созданы и успешно продается большое количество коммерческих программных продуктов. Это свыше 2 миллионов строк программного кода. Я участвовал во многих проектах как российских, так и зарубежных. Имею опыт по подбору и руководству персоналом, в том числе и для удаленной работы. Мои знания и умения позволяют мне создавать коммерческие программные продукты, начиная от идеи и заканчивая написанием документации и дизайном коробки. Умею творчески подходить к решению задач и изобретать новые алгоритмы.

В настоящее время я работаю в Корее, в Samsung Electronics. Занимаюсь созданием мультимедийных компонент для смартфонов. Пишу под Symbian и S60. Писал под PalmOS. Контракт заканчивается в конце 2006 года.

С 1998 года я занимаюсь созданием специальных эффектов и инструментов для компьютерной графики. Мною создано огромное количество новых уникальных алгоритмов, на основе которых я написал plug-in модули для популярных графических программ. Ранее я занимался ГИС и сделал ряд полезных алгоритмов.

В основном пишу на С/С++. Примерно с 1991 г. Сейчас использую MSVS Net2003. Хорошо знаю Delphi, использую его с 1995 г. От случая к случаю использую VB и Java. Вообще писать могу на любом языке, так как это только инструмент. Имею хороший опыт работы со следующими технологиями: COM, ActiveX, DirectX, DirectShow, OpenGL, Java, Flash.

Еще я дизайнер. Это помогает в работе. Я профессионально владею очень многими 2D и 3D пакетами, такими как Adobe Photoshop, After Effects, Premiere, 3DS Studio МАХ, Maya и др.

Образование:

В 1996 окончил с отличием Томский государственный университет, факультет прикладной математики и кибернетики. Специальность математик, программист.

1996-1999 аспирантура в этом же ВУЗе на факультете Информатики.

1999 защитил кандидатскую диссертацию. Тема “Исследование и применение рестриктивных В-сплайнов”.

Опыт работы:

1. Февраль 1995 - Март 1997. "Консультант".

Менеджер по продажам программ.

2. Май 1997 - Июнь 1998. "ГИС лаборатория" при Томском политехническом университете.

Прикладной математик и программист.

3. Февраль 1998 - Июнь 1998. "Israel CD, LTD".

Разработка фильтров для DirectShow.

4. Июнь 1998 – 2004. "Panopticum, LLC" (США).

Главный разработчик и руководитель коллектива программистов.

Я создавал новые коммерческие продукты, изобретал новые алгоритмы, отбирал и руководил программистами. Мною создано несколько коммерческих пакетов. Только рабочие версии составляли 2 миллиона строк кода, не считая устаревших и тестовых версий. Образцы созданного мною софта вы можете найти на сайте www.panopticum.com. Я являюсь автором и разработчиком большинства представленных здесь продуктов. Я создавал 2Д и 3Д Hi quality алгоритмы. В том числе делал свои Hi Quality 3Д движки.

5. Начиная с Октябрь 2004 работаю в Samsung Electronics (Корея). Мои профессиональные обязанности – написание мультимедийных компонент для мобильных телефонов, знание и понимание всех ММ устройств системы и координация работы узких специалистов.

Персональные данные:

Дата рождения 30.04.1974. Женат. Двое детей. Ответственно отношусь к делу. Имею большой опыт работы в разных коллективах. Умею работать в команде. Имею хорошие математические и аналитические способности, умею организовывать работу. Обладаю очень высокой работоспособностью, требователен к себе и к сотрудникам. Быстро осваиваю новые технологии.

Пожелания:

Хотелось бы работать над интересным и амбициозным проектом в команде профессионалов. Работа должна быть творческой. Хотелось бы работать в хорошем коллективе. Желательны возможности как профессионального так и карьерного роста.