Меня зовут Максим, я продвинутый WEB design, и также Front-end и немного Back-end - разработчик.
Готов предоставить вам качественное выполнения ваших задач за разумение деньги.
Также готов рассматривать работу в студии или сотрудничество на удаленной основе.
Так как у меня сейчас нет отзывов и вам сложно мне доверить работу. Я готов работать без предоплат или через сейф.А также скидки - 30% на все виды работ.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Material, UI/UX)
- Верстка (HTML5, CSS3, Bootstrap, Gulp),
& Frontend (JS, React, MaterialUI, Redux, Next),
& Backend (WordPress, PHP, NodeJS)
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
- Оформления соц.сетей
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
料 Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
️ Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.