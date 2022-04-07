🤗 Удобной сайт и магазин с уникальным дизайном 🤗

Меня зовут Максим, я продвинутый WEB design, и также Front-end и немного Back-end - разработчик.

Готов предоставить вам качественное выполнения ваших задач за разумение деньги.

Также готов рассматривать работу в студии или сотрудничество на удаленной основе.

Так как у меня сейчас нет отзывов и вам сложно мне доверить работу. Я готов работать без предоплат или через сейф. А также скидки - 30% на все виды работ.

‍ Мои навыки:

‍ - Веб-дизайн (Material, UI/UX)

‍ - Верстка (HTML5, CSS3, Bootstrap, Gulp),

& Frontend (JS, React, MaterialUI, Redux, Next),

& Backend (WordPress, PHP, NodeJS)

‍ Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend-программирование

- Оформления соц.сетей

- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

料 Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

️‍ Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.