В срок, качественно выполняю ЛЮБЫЕ переводы с/на английский, немецкий. итал

Направление деятельности: Строительство, нефть-газ, дорожно-строительная техника, юридические документы, медицина

Стажировался в Германии, опыт работы в туризме, на фармацевтическом производстве, бюро переводов.

Профессиональные навыки

Программное обеспечение: Trados, Adobe Reader, Microsoft Office, Adobe Image Ready, ACDSee, Lingvo х3, Multitran, электронные словари, энциклопедии, справочники.