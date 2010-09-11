В срок, качественно выполняю ЛЮБЫЕ переводы с/на английский, немецкий. итал
Направление деятельности: Строительство, нефть-газ, дорожно-строительная техника, юридические документы, медицина
Стажировался в Германии, опыт работы в туризме, на фармацевтическом производстве, бюро переводов.
Профессиональные навыки
Программное обеспечение: Trados, Adobe Reader, Microsoft Office, Adobe Image Ready, ACDSee, Lingvo х3, Multitran, электронные словари, энциклопедии, справочники.
Портфолио
- Тест по немецкому113 просмотров
- Тест по английскому172 просмотра
Переводы
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