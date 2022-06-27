maxim_k666

👋 Привет!
Меня зовут Максим и я информационный дизайнер из Черновцов. Мне 19 лет, веду здоровый образ жизни, в активном поиске второй половинке, а еще боюсь высоты.Сейчас я дизайнер полиграфии и айдентики и развиваюсь в этой сфере. Также изучаю все аспекты графического дизайна и программирования, но сейчас в приоритет веб/UI UX дизайне и веб-программировании. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Я вам сделаю клевый современный дизайн на любые предпочтения.
⏰ Мой график работы
Со мной можно связаться по этому графику:
Пн - Пт — 18:00 - 22:00
Субота — Выходной
Воскресения — 16:00 - 20:00
Если вы пишете в не рабочее время то отвечу на следующий день и обсудем, сразу же берусь за работу!
☎ Также мои контактные данные
Viber: +380 (66) 743 74 80
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом в социальных сетях или телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Разработка дизайна 1-3 дня
Разработка макета, согласование, расчет стоимости все ето за 1-3 дня в зависимости какого размера проекта к примеру: дизайн визитки или флаера за день будет сделано, но если разработка фирменного стиля за 3 рабочих дня работы. Поэтому чем крупнее ваш проект тем больше времени на его реализацию
Работаю без предоплаты
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Все переделаю
Сделаем новый дизайн макета при этом сохраним старый если всё такие передумаете. Но если вам не один вариант не понравятся то я все прекрасно понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я не стану вас упрашивать пересмотреть своё решение, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
螺 Ах, да! Все правки бесплатные в течение 2-х недель!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю в течение 2-х недель бесплатно.
Мои кошельки
- WMR — R966434115326
- WMZ — Z162264965396
- Mastercard uah — 5375 4141 2867 5732