maxim_k666

🔥🔥 Мы не обсуждаем дизайн. Мы обсуждаем: решена задача, которая перед нами была поставлена, или не решена 👍👍

👋 Привет!

Меня зовут Максим и я информационный дизайнер из Черновцов. Мне 19 лет, веду здоровый образ жизни, в активном поиске второй половинке, а еще боюсь высоты.Сейчас я дизайнер полиграфии и айдентики и развиваюсь в этой сфере. Также изучаю все аспекты графического дизайна и программирования, но сейчас в приоритет веб/UI UX дизайне и веб-программировании. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться. Я вам сделаю клевый современный дизайн на любые предпочтения.

⏰ Мой график работы

Со мной можно связаться по этому графику:

Пн - Пт — 18:00 - 22:00

Субота — Выходной

Воскресения — 16:00 - 20:00

Если вы пишете в не рабочее время то отвечу на следующий день и обсудем, сразу же берусь за работу!

☎ Также мои контактные данные

Telegram: @goose02016

Viber: +380 (66) 743 74 80

Instagram: _braintes_

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом в социальных сетях или телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

 Разработка дизайна 1-3 дня

Разработка макета, согласование, расчет стоимости все ето за 1-3 дня в зависимости какого размера проекта к примеру: дизайн визитки или флаера за день будет сделано, но если разработка фирменного стиля за 3 рабочих дня работы. Поэтому чем крупнее ваш проект тем больше времени на его реализацию

 Работаю без предоплаты

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Все переделаю

Сделаем новый дизайн макета при этом сохраним старый если всё такие передумаете. Но если вам не один вариант не понравятся то я все прекрасно понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я не стану вас упрашивать пересмотреть своё решение, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

螺 Ах, да! Все правки бесплатные в течение 2-х недель!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю в течение 2-х недель бесплатно.

 Мои кошельки

WMR — R966434115326

WMZ — Z162264965396

Mastercard uah — 5375 4141 2867 5732

Если я вам назвал другой кошелек, будьте бдительны с вами общается мошенник

 Всех обнял!