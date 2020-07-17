Какую работы выполняют чат боты?
1. Разгружают техническую поддержку и освобождают время сотрудников, которым каждый день приходится по много раз отвечать на одни и те же вопросы.
2. Принимают оплаты на услуги и товары в один клик прямо в мессенджер, к которым Мы все так привыкли. (ВК, ФБ, ТГ, ВБ)
3. Могут быть визитной карточкой и идеально представить владельца бизнеса самым лучшим образом, рассказывая о предоставляемых услугах, биографии человека для большего доверия к нему и его продуктам.
4. Могут проводить опросы, собирать ответы и уведомлять своего владельца о заполнении анкет не прибегая к помощи сторонних сервисов, а задавая вопросы в мессенджерах.
5.Оповещают о мероприятиях, событиях, новостях по первому требованию владельца, как всех сразу, так и выборочно, только поставьте задачу и все будет сделано. Рассылают сообщения без каких либо лимитов и без дополнительных плат.
6. Могут продавать любой вид товара и быть настоящим продавцом.
7. Покажут все ближайшие заведения, которые ищет пользователь или другие объекты (офисы, спортзалы, кафе, только пришли свою геолокацию)
Наши работы - https://www.chatforma.com/cases