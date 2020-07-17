Разрабатываю Чат боты

Какую работы выполняют чат боты?

1. Разгружают техническую поддержку и освобождают время сотрудников, которым каждый день приходится по много раз отвечать на одни и те же вопросы.

2. Принимают оплаты на услуги и товары в один клик прямо в мессенджер, к которым Мы все так привыкли. (ВК, ФБ, ТГ, ВБ)

3. Могут быть визитной карточкой и идеально представить владельца бизнеса самым лучшим образом, рассказывая о предоставляемых услугах, биографии человека для большего доверия к нему и его продуктам.

4. Могут проводить опросы, собирать ответы и уведомлять своего владельца о заполнении анкет не прибегая к помощи сторонних сервисов, а задавая вопросы в мессенджерах.

5.Оповещают о мероприятиях, событиях, новостях по первому требованию владельца, как всех сразу, так и выборочно, только поставьте задачу и все будет сделано. Рассылают сообщения без каких либо лимитов и без дополнительных плат.

6. Могут продавать любой вид товара и быть настоящим продавцом.

7. Покажут​ все ближайшие заведения, которые ищет пользователь или другие объекты (офисы, спортзалы, кафе, только пришли свою геолокацию)

Наши работы - https://www.chatforma.com/cases