Бухгалтерия, налоги и все, что с этим связано
Ведение бухгалтерского учета. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. Составление и сдача отчетности во внебюджетные фонды. Расчет ЗП и налогов с ФОТ. Расчет НДС и иных налоговых величин. Учет реализации товаров, материалов, услуг. Кассовые операции. Проведение сверок с налоговыми органами и внебюджетными фондами.
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