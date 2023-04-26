maximbarishov06

Що я можу ?
Зверстаю за допомогою макету будь-який веб-сайт для Вас! Лендінги інтернет-магазини, каталоги, головні сторінки і інші види веб-сторінок - моя спеціалізація
Зв'язок зі мною:
Ви можете обговорити питання, які Вас цікавлять зі мною і разом ми знайдемо рішення ?
? Instagram https:/ww.instagram.com/maks_barishov/
? Telegram https://t.me/max140856
? Viber viber://chat?number=+380666731286
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Виконаю всі побажання
? Я не ігнорую побажання клієнта, а тільки радий отримувати нові вказівки і уточнення. Працюю на результат. Для мене важливо, щоб Ви залишилися задоволені моєю роботою. Люблю креатив, тому буду пропонувати в процесі роботи розробити для сайту якусь додаткову анімацію чи функцію. ?
Розрахунок
Я поважаю роботу інших, вважаю що і Ви такі самі, якщо прийшли на цю біржу. Будемо співпарцювати і довіряти одне одному. Розрахунок після виконаної роботи. Я відправляю Вам роботу, Ви її оглядаєте, тестуєте.
Якщо все гарно:
Розрахунок, відправляю файли
Якщо є правки:
?Всі правки роблятся безкоштовно, йдемо кроком за кроком до перемоги ))
Якщо результат не задовільнить Вас
?Таке може статися я не ідеальний у кожного різне бачення і таке інше. Гроші не вимагатиму.
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Коротко про мене
??? Web-розробник
Знайомство
?Привіт !
Мене звати Максим і я веб-розробник. Ще навчаюсь в універі(СумДу), моя фізична енергія викоростовується для спорту а розумова йде на програмування і вони перебувають у симбіозі ? До речі, мої захоплення ніяк не заважають мати друзів, а ще полюбляю дивитися Марвел, Гру Престолів і т.д. Ніяк не можу позбутися поганої звички поїдати все солодке ?
Моя мотивація
Вже 2 роки перебуваю в IT-сфері, виконував дипломи та курсові на замовлення. Маю майже вдалий досвід проходження в IT-компанію але мене не взяли через недостатній рівень знання англійської мови, тому поки я це виправляю, вирішив спробувати фрі-ланс, щоб мій досвід даром не пропадав))