maximbarishov06

😎😎😎Тоні Старк у світі веб-розробки. Обожнюю верстку (HTML5 CSS3 JavaScript PHP Flexbox), Marvel та креатив🤪

Що я можу ?

Зверстаю за допомогою макету будь-який веб-сайт для Вас! Лендінги інтернет-магазини, каталоги, головні сторінки і інші види веб-сторінок - моя спеціалізація

Зв'язок зі мною:

Ви можете обговорити питання, які Вас цікавлять зі мною і разом ми знайдемо рішення ?

? Instagram https:/ww.instagram.com/maks_barishov/

? Telegram https://t.me/max140856

? Viber viber://chat?number=+380666731286

? Linkedin https://www.linkedin.com/in/maxim-barishov/

? FaceBook https://www.facebook.com/maks.barishov/

Виконаю всі побажання

? Я не ігнорую побажання клієнта, а тільки радий отримувати нові вказівки і уточнення. Працюю на результат. Для мене важливо, щоб Ви залишилися задоволені моєю роботою. Люблю креатив, тому буду пропонувати в процесі роботи розробити для сайту якусь додаткову анімацію чи функцію. ?

Розрахунок

Я поважаю роботу інших, вважаю що і Ви такі самі, якщо прийшли на цю біржу. Будемо співпарцювати і довіряти одне одному. Розрахунок після виконаної роботи. Я відправляю Вам роботу, Ви її оглядаєте, тестуєте.

Якщо все гарно:

Розрахунок, відправляю файли

Якщо є правки:

?Всі правки роблятся безкоштовно, йдемо кроком за кроком до перемоги ))

Якщо результат не задовільнить Вас

?Таке може статися я не ідеальний у кожного різне бачення і таке інше. Гроші не вимагатиму.

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Коротко про мене

??? Web-розробник

??? Публічна особа

???? Спортсмен?

??? Підприємець

Знайомство

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Привіт !

Мене звати Максим і я веб-розробник. Ще навчаюсь в універі(СумДу), моя фізична енергія викоростовується для спорту а розумова йде на програмування і вони перебувають у симбіозі ? До речі, мої захоплення ніяк не заважають мати друзів, а ще полюбляю дивитися Марвел, Гру Престолів і т.д. Ніяк не можу позбутися поганої звички поїдати все солодке ?

Моя мотивація

Вже 2 роки перебуваю в IT-сфері, виконував дипломи та курсові на замовлення. Маю майже вдалий досвід проходження в IT-компанію але мене не взяли через недостатній рівень знання англійської мови, тому поки я це виправляю, вирішив спробувати фрі-ланс, щоб мій досвід даром не пропадав))