Максим Браво!
Стараюсь! Делаю хорошо!
Фулстек-менеджмент проектов в сети Интернет - веб-мастеринг, контент-продюсинг, дизайн и музыка, реклама и пиар… И другие услуги от Максима.
Являюсь широкопрофильным профессионалом, мастером на все руки. Объединяю классические процессы - сайты / сео, соцсети / смм, контент / пиар, реклама / продвижение в единый отлаженный рабочий механизм.
Профессиональная консультация с разбором задачи и целей к любой услуге, включая практические рекомендации.
Услуги и цены
Дистанционная работа по договорённости
Дизайнеры 5000 ₽ / усл.
Веб-дизайн 8000 ₽ / усл.
Контент-план 5000 ₽ / мес.
Программисты по договорённости
Создание сайтов 5000 ₽ / усл.
Landing page 5000 ₽ / усл.
Страница благодарности 5000 ₽ / усл.
Прелендинг 5000 ₽ / усл.
Создание сайта-визитки 5000 ₽ / усл.
Создание интернет-магазина 12 500 ₽ / усл.
Корпоративный сайт 12 500 ₽ / усл.
Создание информационного сайта 8500 ₽ / усл.
Маркетинг по договорённости
Интернет-маркетинг 5000 ₽ / усл.
SEO 5000 ₽ / усл.
SEO-аудит 2500 ₽ / усл.
Внутренняя оптимизация сайта 10 000 ₽ / усл.
Внешняя оптимизация сайта 10 000 ₽ / усл.
Продвижение ссылками 5000 ₽ / усл.
Семантическое ядро 5000 ₽ / усл.
SMM 5000 ₽ / усл.
SMM-стратегия 5000 ₽ / усл.
Контент и пиар по договорённости
Копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.
SMM-копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.
SEO-копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.
Постинг 1000 ₽ / усл.
Постинг в Instagram 1000 ₽ / усл.
Постинг ВКонтакте 1000 ₽ / усл.
Постинг в Telegram 1000 ₽ / усл.
Постинг в Facebook 1000 ₽ / усл.
Автопостинг 1000 ₽ / усл.
Постинг в Twitter 1000 ₽ / усл.
Слоганы 5000 ₽ / шт.
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