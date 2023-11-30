Менеджер проектов, веб-мастер, контент-продюсер, дизайнер, музыкант

Максим Браво!

Стараюсь! Делаю хорошо!

Фулстек-менеджмент проектов в сети Интернет - веб-мастеринг, контент-продюсинг, дизайн и музыка, реклама и пиар… И другие услуги от Максима.

Являюсь широкопрофильным профессионалом, мастером на все руки. Объединяю классические процессы - сайты / сео, соцсети / смм, контент / пиар, реклама / продвижение в единый отлаженный рабочий механизм.

Профессиональная консультация с разбором задачи и целей к любой услуге, включая практические рекомендации.

Услуги и цены

Дистанционная работа по договорённости

Дизайнеры 5000 ₽ / усл.

Веб-дизайн 8000 ₽ / усл.

Контент-план 5000 ₽ / мес.

Программисты по договорённости

Создание сайтов 5000 ₽ / усл.

Landing page 5000 ₽ / усл.

Страница благодарности 5000 ₽ / усл.

Прелендинг 5000 ₽ / усл.

Создание сайта-визитки 5000 ₽ / усл.

Создание интернет-магазина 12 500 ₽ / усл.

Корпоративный сайт 12 500 ₽ / усл.

Создание информационного сайта 8500 ₽ / усл.

Маркетинг по договорённости

Интернет-маркетинг 5000 ₽ / усл.

SEO 5000 ₽ / усл.

SEO-аудит 2500 ₽ / усл.

Внутренняя оптимизация сайта 10 000 ₽ / усл.

Внешняя оптимизация сайта 10 000 ₽ / усл.

Продвижение ссылками 5000 ₽ / усл.

Семантическое ядро 5000 ₽ / усл.

SMM 5000 ₽ / усл.

SMM-стратегия 5000 ₽ / усл.

Контент и пиар по договорённости

Копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.

SMM-копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.

SEO-копирайтеры 200 ₽ / 1000 зн.

Постинг 1000 ₽ / усл.

Постинг в Instagram 1000 ₽ / усл.

Постинг ВКонтакте 1000 ₽ / усл.

Постинг в Telegram 1000 ₽ / усл.

Постинг в Facebook 1000 ₽ / усл.

Автопостинг 1000 ₽ / усл.

Постинг в Twitter 1000 ₽ / усл.

Слоганы 5000 ₽ / шт.