maximciuc_MK

Верстальщик презентаций в PowerPoint
Создаю презентации для любых целей и на любую тему.
Для заказа нужно:
1. Файл с текстом и картинками для каждого слайда (по необходимости подберу картинки самостоятельно)
2. Другие необходимые для работы материалы (схемы/таблицы/график/логотип/контакты/ссылки)
Цена услуг и срок выполнения обговаривается индивидуально с каждым заказчиком, в зависимости от объема и сложности работы.
❗любые правки входят в стоимость работы (учту любые ваши пожелания)
whatsapp: https://wa.me/79687453580
▪️Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов
Я против войны в Украине!