maximciuc_MK

Верстальщик презентаций в PowerPoint

Создаю презентации для любых целей и на любую тему.

Для заказа нужно:

1. Файл с текстом и картинками для каждого слайда (по необходимости подберу картинки самостоятельно)

2. Другие необходимые для работы материалы (схемы/таблицы/график/логотип/контакты/ссылки)

Цена услуг и срок выполнения обговаривается индивидуально с каждым заказчиком, в зависимости от объема и сложности работы.

❗любые правки входят в стоимость работы (учту любые ваши пожелания)

whatsapp: https://wa.me/79687453580

▪️Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов