maximiminin

Логотипы/Фирменные стили/Полиграфия

Доброго времени суток!)

Не буду тратить ваше время.

Могу предложить вам такие услуги как:

- Разработка логотипа

- Разработка фирменного стиля

- Работа с печатью

- Выполнение технических и рутинных дизайн задач

Гарантии которые вы от меня получаете:

- Уникальная работа.

- Работа до полного утверждения.

- На связи в любое время.

- Гарантированная поддержка по окончанию работы.

Исходные файлы в Подарок, а так же форматы которые будут вам необходимы для работы, а именно - AI, EPS, SVG, PDF, PNG.

Я полностью уверен, что большинство проблем в бизнесе можно решить посредством отличного дизайн-решения.

Смело пишите даже, если нужно просто что-то спросить. Глупых и неважных вопросов не бывает, а мне приятно вам помочь 