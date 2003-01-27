maximiminin

Логотипы/Фирменные стили/Полиграфия
Доброго времени суток!)
Не буду тратить ваше время.
Могу предложить вам такие услуги как:
- Разработка логотипа
- Разработка фирменного стиля
- Работа с печатью
- Выполнение технических и рутинных дизайн задач
Гарантии которые вы от меня получаете:
- Уникальная работа.
- Работа до полного утверждения.
- На связи в любое время.
- Гарантированная поддержка по окончанию работы.
Исходные файлы в Подарок, а так же форматы которые будут вам необходимы для работы, а именно - AI, EPS, SVG, PDF, PNG.
Я полностью уверен, что большинство проблем в бизнесе можно решить посредством отличного дизайн-решения.
Смело пишите даже, если нужно просто что-то спросить. Глупых и неважных вопросов не бывает, а мне приятно вам помочь
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