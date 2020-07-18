Таргетированная реклама! SMM под ключ! Создание сайтов!

Таргетированная реклама! SMM под ключ! Создание сайтов!

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли. Два года работы в сфере frontend разработке, также опыта работы копирайтером, рерайтером, дизайнером, вёрстке сайтов по psd-шаблонам. Настройка контекстной рекламы, SMM, SEO. Работаю с HTML/CSS/JavaScript(jQuery)/Bootstrap 3, 4/Angular 6.

Предоставляемые услуги:

ТАРГЕТ

Настройка и ведение Таргетированной рекламы FB & IG

Настройка аналитики

Помогу создать бизнес-аккаунт FB, бизнес-страницу, привязать аккаунт Инстаграмм и Фейсбук

Создание рекламных макетов для ленты FB, IG (сторис и лента)

Создание taplink

Стратегии развития рекламы для разного типа бизнеса

Анализ ЦА

Онлайн консультации

SMM

Аудит профиля Instagram + стратегия развития

Упаковка профиля Instagram (аватар, шапка, подбор фото, highlights)

Написание контент плана

Подбор хештегов для вашего профиля

Частичное ведение аккаунта

Ведение аккаунта под ключ

Создание сайтов ПОД КЛЮЧ

Разработка шаблона

Написание кода

Оптимизация под Google Analytics

Продвижение - SEO

Контакты со мной:

Viber, What'sAPP: +380663816145

Telegram: http://t.me/maximkomlyk

e-mail: [email protected]