Программист

Я профессиональный программист: php(преим. чистый ООП php код, или свои ООП наработки без фреймворков, при необходимости могу работать и с фреймворком, но я люблю именно программировать)/mysql/js(jquery)/html+css.

Опыт: 5 лет.

Портфолио: Я сейчас работаю над одним крупным проектом в московской фирме удаленно, рассекречивать своё место работы не буду.

Раньше (1,5 года назад), работал с сайтами Макдоналдса (http://www.rmhc.ru/ http://playmcdonalds.ru/ ) в рф, ещё раньше несколько лет работал в нижегородской фирме, создавал сайты на заказ (порталы, инет-магазины и т.п.)

Могу писать сложные JS скрипты, желательно с кроссбраузерной jQuery.

Также был опыт создания приложений для FB, VK.

Люблю регулярно в появляющееся свободное время подрабатывать.

К работе отношусь очень серьёзно, все делаю качественно.

Обращайтесь в любое время (skype: maximkr11).