Создаю тексты,веду страницы instagram,Настрою таргет вашему бизнесу.

Напишу для вас:

- статьи для блогов и сайтов;

- посты для ВКонтакте, Facebook, Instagram;

- контент для наполнения сайтов/лендингов;

Настрою для вас:

-Таргет в instagram,facebook

Рассмотрю ваш проект и помогу в создании контента для продвижения.

Пишите:

telegram: https://t.me/maximperviakov

телефон: 8-912-003-15-23