Максим Первяков maximperviakovmaximperviakov
33 годаРоссия/Ижевск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создаю тексты,веду страницы instagram,Настрою таргет вашему бизнесу.
Напишу для вас:
- статьи для блогов и сайтов;
- посты для ВКонтакте, Facebook, Instagram;
- контент для наполнения сайтов/лендингов;
Настрою для вас:
-Таргет в instagram,facebook
Рассмотрю ваш проект и помогу в создании контента для продвижения.
Пишите:
telegram: https://t.me/maximperviakov
телефон: 8-912-003-15-23
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пост для публикации в Instagram.73 просмотра
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